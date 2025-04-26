Колишній клуб Сільвіо Берлусконі може змінити власника

Клуб Серії А Монца незабаром може змінити власників.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мова йде про неназваний американський фонд, який хоче придбати 65 – 70% акцій Монци з можливим подальшим повним викупом. Посередником у переговорах виступає колишній директор Роми Маріо Бальдіссоні.

Очікується, що у разі успішного заключення угоди Адріано Галліані залишиться виконавчим директором клубу.

Це вже третя спроба знайти нових власників для Монци. Раніше переговори з Orienta Partners і Gamco успіхом не увінчалися.

Зараз Монца належить компанії сім’ї Берлусконі Fininvest. Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі помер у червні 2023 року.

Наразі Монца посідає останнє, 20 місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від рятівної 17 позиції на 11 балів.