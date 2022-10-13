Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA у парному розряді.
Змагання відбудуться Форт-Ворт (США) з 31 жовтня до 7 листопада.Українська тенісистка Людмила Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA у парному розряді. Змагання відбудуться Форт-Ворт (США) з 31 жовтня до 7 листопада.
Українка разом із Альоною Остапенко (Латвія) вперше зіграє на турнірі WTA Finals. Цього сезону українсько-латвійська пара виграла титули WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Цинциннаті, а також зіграли у фіналах турнірів WTA 500 у Дубаї та Істборні. Разом тенісистки також грали у півфіналі на Ролан Гаррос та Вімблдоні, а минулого місяця дебютували у топ-10 парного світового рейтингу – Людмила на дев'ятій позиції, а Альона – на сьомій.
Half of the doubles field is now set for the #WTAFinals.— WTA Insider (@WTA_insider) October 13, 2022
Lyudmyla Kichenok and Jelena Ostapenko, and Elise Mertens and Veronika Kudermetova are in.
They join Barbora Krejcikova and Katerkina Siniakova, and Gabriela Dabrowski and Giuliana Olmos in Fort Worth. pic.twitter.com/q1WZungFha