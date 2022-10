Українська тенісистка Людмила Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA у парному розряді.

Змагання відбудуться Форт-Ворт (США) з 31 жовтня до 7 листопада.Українська тенісистка Людмила Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA у парному розряді. Змагання відбудуться Форт-Ворт (США) з 31 жовтня до 7 листопада.

Українка разом із Альоною Остапенко (Латвія) вперше зіграє на турнірі WTA Finals. Цього сезону українсько-латвійська пара виграла титули WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Цинциннаті, а також зіграли у фіналах турнірів WTA 500 у Дубаї та Істборні. Разом тенісистки також грали у півфіналі на Ролан Гаррос та Вімблдоні, а минулого місяця дебютували у топ-10 парного світового рейтингу – Людмила на дев'ятій позиції, а Альона – на сьомій.

Half of the doubles field is now set for the #WTAFinals.



Lyudmyla Kichenok and Jelena Ostapenko, and Elise Mertens and Veronika Kudermetova are in.



They join Barbora Krejcikova and Katerkina Siniakova, and Gabriela Dabrowski and Giuliana Olmos in Fort Worth. pic.twitter.com/q1WZungFha