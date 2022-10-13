Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
Сьогодні 21:41 123
Динамо - Ренн 0:1. Як це було
Сьогодні 21:40 5744
Динамо пропустило гол від Ренна на початку другого тайму
Сьогодні 21:06 325
Динамо - Ренн: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 21:04 625
Довбик та Бланко - у старті Дніпра-1 на матч Ліги конференцій
Сьогодні 20:52 186
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи
Сьогодні 20:11 1191
Бєсєдін та Гармаш - у старті Динамо на матч з Ренном
Сьогодні 18:40 571
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:38 2099
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:38 9338
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:11 373
Прямі трансляції

Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA

Сьогодні 20:43 206 0
Турнір стартує 31 жовтня
Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA у парному розряді.

Змагання відбудуться Форт-Ворт (США) з 31 жовтня до 7 листопада.Українська тенісистка Людмила Кіченок кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA у парному розряді. Змагання відбудуться Форт-Ворт (США) з 31 жовтня до 7 листопада.

Українка разом із Альоною Остапенко (Латвія) вперше зіграє на турнірі WTA Finals. Цього сезону українсько-латвійська пара виграла титули WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Цинциннаті, а також зіграли у фіналах турнірів WTA 500 у Дубаї та Істборні. Разом тенісистки також грали у півфіналі на Ролан Гаррос та Вімблдоні, а минулого місяця дебютували у топ-10 парного світового рейтингу – Людмила на дев'ятій позиції, а Альона – на сьомій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1191
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2099
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9338
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів 1251
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів 1642
Динамо - Ренн 0:1. Як це було Динамо - Ренн 0:1. Як це було 5744
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6741 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31448
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16339
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26384
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14984
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6765