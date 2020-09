Халеп на відмові Плішкової виграла турнір WTA і Римі

Румунська тенісистка Сімона Халеп виграла турнір серії Прем'єр 5 в Римі.

У фіналі румунка обіграла чемпіонку Кароліну Плішкову з Чехії, яка не змогла продовжити матч у другому сеті.

Internazionali BNL d’Italia - Premier 5

Рим, Італія

Призовий фонд $2,098,290

Фінал , 21 вересня

Сімона Халеп – Кароліна Плішкова 6:0, 2:1 (відмова)

.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouyO