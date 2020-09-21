Халеп на відмові Плішкової виграла турнір WTA і Римі

Джерело - Чемпіон.
Румунська тенісистка Сімона Халеп виграла турнір серії Прем'єр 5 в Римі.
У фіналі румунка обіграла чемпіонку Кароліну Плішкову з Чехії, яка не змогла продовжити матч у другому сеті.
Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Рим, Італія
Призовий фонд $2,098,290
Фінал, 21 вересня
Сімона Халеп – Кароліна Плішкова 6:0, 2:1 (відмова)
.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.— wta (@WTA) September 21, 2020
The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouyO
Раніше, Світоліна програла Вондроушовій і залишила турнір у Римі.