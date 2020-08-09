Завацька: Мені писали, навіщо я поїхала в Росію

Джерело - sport.ua.
Четверта ракетка України Катаріна Завацька не звертає увагу на критику від уболівальників.
Про це розповіла сама тенісистка
"В мене не було жодних проблем, хіба після матчу присилали якісь смс-ки. "Чому ти сюди приїхала?", або щось таке. Я на таке не звертаю увагу, на корті і мені аплодували, і суперниці. Стараюсь не звертати на це увагу. Теніс - це одне, політика - інше", - сказала Завацька.
Завацька в 2019-му році не змогла пробитися в основний раунд турніру в Санкт-Петербурзі.