Завацька: Мені писали, навіщо я поїхала в Росію

Четверта ракетка України Катаріна Завацька не звертає увагу на критику від уболівальників.

Про це розповіла сама тенісистка

"В мене не було жодних проблем, хіба після матчу присилали якісь смс-ки. "Чому ти сюди приїхала?", або щось таке. Я на таке не звертаю увагу, на корті і мені аплодували, і суперниці. Стараюсь не звертати на це увагу. Теніс - це одне, політика - інше", - сказала Завацька.