Ястремська - Барті: анонс і прогноз на фінал Adelaide International - Premier

Джерело - Чемпіон.

Adelaide International - Premier

Аделаїда (Австралія)

Хард, призовий фонд $848,000

18 січня

Фінал

Даяна Ястремська (24, Україна) - Ешлі Барті (1, Австралія)

Друга ракетка України Даяна Ястремська у фіналі Adelaide International - Premier зіграє проти чинної першої ракетки світу австралійки Ешлі Барті.

Гра відбудеться 18 січня. Початок о 8:00 за київським часом.

Ястремська лише одного разу зустрічалася з Барті. В 1/32 фіналу Маямі-2019 австралійка впевнено перемогла - 6:4, 6:1.

19-річна Даяна Ястремська є тріумфаторкою трьох турнірів серії WTA. Одеситка перемагала в Гонконзі в 2018 році, а також у Хуахіні та Страсбурзі в 2019.

Найвища позиція в рейтингу WTA - 22 (28 жовтня 2019).

Нагадаємо, в новленому рейтингу WTA Ястремська встановить особистий рекорд.

У 2020 році Ястремська зіграла 5 поєдинків (усі на харді - ред.) і здобула 4 перемоги.

В Аделаїді Ястремська перемогла угорку Бабош (7:5, 6:3), німкеню Кербер (6:3, 2:0 відмова), хорватку Векич (6:4, 6:3). У півфіналі українка в 2 сетах виграла в білоруски Соболенко (6:4, 7:6 (7:4)).

23-річна Ешлі Барті э чинною першою ракеткою світу та переможницею 7 турнірів WTA. У 2019 році австралійка тріумфувала на Roland Garros, а також виграла фінал Підсумкового турніру в нашої Еліни Світоліної.

Найвища позиція в рейтингу WTA - 1 (24 червня 2019).

У 2020 році Барті зіграла 4 матчі, у яких тричі перемогла.

На кортах Аделаїди австраліка виграла в росіянки Павлюченковой (4:6, 6:3, 7:5), чешки Вондроушової (6:3, 6:3) та американки Коллінз (3:6, 6:1, 7:6 (5).

Цікаві факти:

Рахунок очних зустрічей - 1:0 на користь австралійки.

Ястремська виграла всі фіналі, у яких приймала участь

Фінал в Аделаїді стане першим для Ястремської фіналом категорії Premier.

Усі поєдинки Adelaide International - Premier українка виграла в 2 сетах.

Серед українок турнір такого рангу вигравала лише Еліна Світоліна.

Прогноз Чемпіона: Перемога Ястремської - 2:0