Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос

Австралійка Ешлі Барті здолала чешку Маркету Вондроушову і стала новою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції.
Австралійка виграла у чеської тенісистки стартові чотири гейми і потім програла власну подачу, але взяла ще два гейми і за півгодини завершила сет.
Другий сет Барті почала з брейка, потім відіграла брейк-поінт і зберегла свою перевагу, закінчивши матч на подачі суперниці з першого ж матчболу.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Фінал
Ешлі Барті - Маркета Вондроушова 2:0 (6:1, 6:3)
Нагадаємо, Тім у неймовірному матчі здолав Джоковича та вийшов у фінал Ролан Гаррос. У фіналі Домінік зустрінеться з Рафаелем Надалем, який здолав Роджера Федерера на шляху до фіналу.
Джерело - Чемпіон.