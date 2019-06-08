Барті переграла Вондроушову і стала тріумфаторкою Ролан Гаррос

Австралійка Ешлі Барті здолала чешку Маркету Вондроушову і стала новою чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції.

Австралійка виграла у чеської тенісистки стартові чотири гейми і потім програла власну подачу, але взяла ще два гейми і за півгодини завершила сет.

Другий сет Барті почала з брейка, потім відіграла брейк-поінт і зберегла свою перевагу, закінчивши матч на подачі суперниці з першого ж матчболу.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Фінал

Ешлі Барті - Маркета Вондроушова 2:0 (6:1, 6:3)

Нагадаємо, Тім у неймовірному матчі здолав Джоковича та вийшов у фінал Ролан Гаррос. У фіналі Домінік зустрінеться з Рафаелем Надалем, який здолав Роджера Федерера на шляху до фіналу.

Джерело - Чемпіон.