Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA

Українка підніметься як мінімум на 21-у позицію

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№24 WTA) в наступній редакції рейтингу WTA підніметься як мінімум на 21-у позицію, оновивши особистий рекорд.

Це стало можливим за результатами її успішних виступів на хардовому Прем'єрі в Аделаїді, де 19-річна українка здобула путівку до фіналу.

Раніше про нове досягнення не можна було стверджувати через те, що в боротьбі знаходилася американка Даніель Коллінз, яка в разі перемоги на турнірі залишала Ястремську на 22-й позиції, яка є для Даяни рекордною в кар'єрі. Після програшу американки в півфіналі картина стала максимально зрозумілою.

Окремо варто відзначити, що в разі перемоги в фіналі Даяна дебютує в ТОП-20 на вісімнадцятому місці.

Нагадаємо, що у фіналі Ястремська зіграє з Ешлі Барті, яка у півфіналі переграла Даніель Коллінз.