Матч тривав 1 годину 46 хвилин.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№24 WTA) перемогла білоруску Аріну Соболенко (№20 WTA) у півфіналі турніру Adelaide International в Австралії.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин.

У фіналі Ястремська зіграє проти лідера світового рейтингу Ешлі Барті (Австралія) або американки Даніель Коллінс (№27 WTA).

Adelaide International - Premier

Аделаїда (Австралія)

Хард, призовий фонд $848,000

Півфінал, 17 січня

Даяна Ястремська (Україна) - Аріна Соболенко (Білорусь) 6:4, 7:6 (7:4)

Раніше, у чвертьфіналі Ястремська перемогла Векич.

Нагадаємо, Ястремська на відмові обіграла Кербер на турнірі в Австралії.