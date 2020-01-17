Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№24 WTA) перемогла білоруску Аріну Соболенко (№20 WTA) у півфіналі турніру Adelaide International в Австралії.
Матч тривав 1 годину 46 хвилин.
У фіналі Ястремська зіграє проти лідера світового рейтингу Ешлі Барті (Австралія) або американки Даніель Коллінс (№27 WTA).
Adelaide International - Premier
Аделаїда (Австралія)
Хард, призовий фонд $848,000
Півфінал, 17 січня
Даяна Ястремська (Україна) - Аріна Соболенко (Білорусь) 6:4, 7:6 (7:4)
Раніше, у чвертьфіналі Ястремська перемогла Векич.
Нагадаємо, Ястремська на відмові обіграла Кербер на турнірі в Австралії.