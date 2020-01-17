 Ястремська перемогла Соболенко і вийшла до фіналу турніру в Австралії. ВІДЕО | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська перемогла Соболенко і вийшла до фіналу турніру в Австралії

Сьогодні 05:49 994 0
Матч тривав 1 годину 46 хвилин.
Ястремська перемогла Соболенко і вийшла до фіналу турніру в Австралії
#Соболенко, #Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№24 WTA) перемогла білоруску Аріну Соболенко (№20 WTA) у півфіналі турніру Adelaide International в Австралії.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин.

У фіналі Ястремська зіграє проти лідера світового рейтингу Ешлі Барті (Австралія) або американки Даніель Коллінс (№27 WTA).

Adelaide International - Premier
Аделаїда (Австралія)
Хард, призовий фонд $848,000
Півфінал, 17 січня

Даяна Ястремська (Україна) - Аріна Соболенко (Білорусь) 6:4, 7:6 (7:4)

Раніше, у чвертьфіналі Ястремська перемогла Векич.

Нагадаємо, Ястремська на відмові обіграла Кербер на турнірі в Австралії.

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