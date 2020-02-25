Воротіліна: У мене немає поваги до своїх батьків, як до людей

Гроші, які збирали на лікування Тетяни Воротіліної привласнили її батьки.

Про це розповіла сама спортсменка.

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"На жаль, у мене дуже дивні відносини з батьками. Одразу після аварії Антон (хлопець, з яким була Тетяна під час аварії) створив паблік в Фейсбуці по збору грошей. Були викладені реквізити карти моєї матері. А коли потрібно було вже платити за лікування, то мати просто відмовилася переказувати гроші. І я вмовляла її декілька разів, але це ні до чого не призводило. Уже в Києві я дізналася, що колеги-тенісисти приносили їй гроші.

Розумієш, у мене немає поваги до своїх батьків, як до людей. Я постійно намагаюся працювати над собою. Людям здається, що я надзвичайно сильна людина, але це стосується тільки моєї ноги. Бо це я прийняла рішення уже в 22 роки. Зараз я розумію, що в мені є багато негативних установок. Коли я намагаюся розібратися, звідки вони в мене з’явилися, то в мене ще менше бажання спілкуватися зі своїми батьками. Аварія просто розставила всі крапки над і",- сказала марафонка-кіборг.