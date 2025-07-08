22-річний талант Баварії переніс операцію після жахливої травми на КЧМ-2025

Півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала успішно переніс операцію після травми, яку він отримав на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наприкінці першого тайму матчу з ПСЖ в 1/4 фіналу КЧС-2025 Мусіала покинув поле на ношах після зіткнення з голкіпером Джанлуїджи Доннаруммою. У результаті обстежень, у німецького гравця виявили перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба.

Гравця прооперували після повернення у Мюнхен. За попередніми прогнозами, відновлення хавбека займе щонайменше 3-4 місяці.

У минулому сезоні на рахунку Мусіали 21 гол і 8 асистів у 44 матчах у всіх турнірах. Контракт із Баварією діє до літа 2030 року.

Сезон-2025/26 для Баварії розпочнеться 16 серпня матчем за Суперкубок Німеччини проти Штутгарта.