Мареска оцінив стан Мадуеке на тлі чуток про трансфер в Арсенал

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував психологічний стан Ноні Мадуеке, якого довгий час пов'язують з відходом до Арсеналу.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Цей шум був ще перед грою з Палмейрасом, але він вийшов на поле та продемонстрував чудову гру. Жодних сумнівів у тому, що він здатний впоратись із чутками.

Я розумію, що це важко, але він готовий виходити на поле та допомагати команді", – розповів Мареска.

Зазначимо, що останні два тижні британські ЗМІ повідомляють про серйозний інтерес "канонірів" до Мадуеке. "Сині" оцінюють свого футболіста у 50 мільйонів євро, але клуб з Північного Лондону наразі може запропонувати лише 40.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Арсенал вже погодив умови особистого контракту з вінгером Челсі.