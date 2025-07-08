Браво, FIE, – Харлан красномовно відреагувала на рішення допустити "нейтралів" до чемпіонату світу

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан висловилась про рішення Міжнародної федерації допустити до чемпіонату світу росіян та білорусів.

Спортсменка опублікувала відповідний допис у Instagram Stories.

"Нейтрали" йдуть на чемпіонат світу... Браво, FIE", – написала Харлан.

Загалом на турнірі виступатиме 121 спортсмен, серед яких є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.

Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.

Турнір відбудеться з 22 по 26 липня у грузинському місті Тбілісі.

Раніше українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що пропустить ЧС-2025.