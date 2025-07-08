Наполі запропонував Ліверпулю понад 50 млн євро за Нуньєса

Наполі працює над підписанням нападника перед стартом нового сезону.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Основними цілями неаполітанців є Лоренцо Лукка з Удінезе та Дарвін Нуньєс з Ліверпуля.

Щодо італійського форварда, то Наполі наполягає на досягненні угоди у межах 33-34 млн євро, а у ситуації з уругвайцем готовий виділити 50+5 млн євро. Зарплата Нуньєса буде становити близько 5-6 млн євро на рік.

Зазначається, що трансфер уругвайського футболіста практично вдвічі перевищує витрати на Лукку. Тому рішення про те, який шлях обрати, перш за все, залежатиме від президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса.

Контракт Нуньєса із Ліверпулем діє до літа 2028 року. Його трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро.

У минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 7 асистів у 47 матчах за команду Арне Слота у всіх турнірах. Влітку 2022 року Ліверпуль віддав за Нуньєса Бенфіці 85 мільйонів євро.

Напередодні турецький Галатасарай зацікавлений у трансфері нападника Наполі та збірної Нігерії Віктора Осімхена.