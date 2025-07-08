10-річний хлопчик загинув у футбольному таборі. Суд тягнеться другий рік – без результату

У серпні 2023 року 10-річний Іван Гончарук із міста Балта загинув у таборі футбольної академії Бенфіка під Києвом. Хлопчик потонув у глибокому озері на території комплексу Olimpic Village, куди дітей повів тренер – без рятувальників, дозволів і нагляду.

Про це йдеться у статті "УП. Життя".

Батьки неодноразово попереджали, що Іван не вміє плавати. Вони особисто говорили про це тренеру та оплатили індивідуальні заняття – хлопчик встиг відвідати лише одне. Наступне мало відбутися наступного дня після трагедії.

Минуло майже два роки, але справедливості родина не дочекалась. До суду дійшла лише одна справа – проти тренера, якому інкримінують залишення в небезпеці.

Іван Гончарук

За останні пів року відбулося лише одне судове засідання, ще три перенесли. Провадження щодо посадовців академії зависло на повторній експертизі.

Футбольна академія зареєстрована на Марію Кривопішину – доньку колишнього голови Південно-Західної залізниці, фігуранта корупційних справ Олексія Кривопішина. Сам комплекс збудовано на державній землі, яку контролюють пов’язані з родиною компанії.

Батьки відмовились від компенсації, заявивши, що прагнуть не грошей, а покарання винних. Попри смерть дитини, академія продовжує працювати – лише припинила рекламувати табори.

Наступне засідання у справі призначене на 15 липня 2025 року.

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