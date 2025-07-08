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Арсенал домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 10:22
Арсенал домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка
Крістіан Нергор
instagram.com/cnoergaard19

Лондонський Арсенал фактично завершив трансфер опорного хавбека Брентфорда та одноклубника Єгора Ярмолюка Крістіана Нергора.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

"Бджоли" отримають за свого футболіста 10 мільйонів фунтів, а ще два мільйони можуть бути сплачені як бонуси.

Повідомляється, що 31-річний футболіст вже пройшов медогляд, а "каноніри" оголосять про підписання до кінця поточного тижня.

У сезоні-2024/25 Нергор зіграв 35 матчів за Брентфорд, в яких забив 6 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що лондонці домовились із Челсі про трансфер резервного воротаря.

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