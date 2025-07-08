Арсенал домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка

Лондонський Арсенал фактично завершив трансфер опорного хавбека Брентфорда та одноклубника Єгора Ярмолюка Крістіана Нергора.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

"Бджоли" отримають за свого футболіста 10 мільйонів фунтів, а ще два мільйони можуть бути сплачені як бонуси.

🚨 Arsenal have completed signing of Christian Norgaard from Brentford. Price for 31yo midfielder £10m + up to £2m bonuses. Medical / personal terms done. Announcement due this week. Viewed as good deal for #AFC, #BrentfordFC & Denmark int’l @TheAthleticFC https://t.co/WjhxqfaezT — David Ornstein (@David_Ornstein) July 8, 2025

Повідомляється, що 31-річний футболіст вже пройшов медогляд, а "каноніри" оголосять про підписання до кінця поточного тижня.

У сезоні-2024/25 Нергор зіграв 35 матчів за Брентфорд, в яких забив 6 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що лондонці домовились із Челсі про трансфер резервного воротаря.