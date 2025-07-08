Арсенал домовився про трансфер одноклубника Ярмолюка
Крістіан Нергор
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Лондонський Арсенал фактично завершив трансфер опорного хавбека Брентфорда та одноклубника Єгора Ярмолюка Крістіана Нергора.
Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.
"Бджоли" отримають за свого футболіста 10 мільйонів фунтів, а ще два мільйони можуть бути сплачені як бонуси.
Повідомляється, що 31-річний футболіст вже пройшов медогляд, а "каноніри" оголосять про підписання до кінця поточного тижня.
У сезоні-2024/25 Нергор зіграв 35 матчів за Брентфорд, в яких забив 6 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що лондонці домовились із Челсі про трансфер резервного воротаря.