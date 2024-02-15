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NAVI виграли стартові матчі у відборі на перший Major з CS 2

Сьогодні, 15 лютого, NAVI зіграють у матчі за пряму путівку на PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Сьогодні 14:19 106 0
NAVI виграли стартові матчі у відборі на перший Major з CS 2
#Navi

Джерело - Чемпіон.

Українська команда NAVI здобула дві перемоги на європейському RMR PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

Спочатку "народжені перемагати" обіграли іспанську команду KOI. У другій зустрічі Natus Vincere виявилися сильнішими за поляків з Enterprise.

Сьогодні, 15 лютого, NAVI зіграють з російською командою Virtus Pro у матчі за пряму путівку на PGL CS2 Major Copenhagen 2024. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Відбіркові на PGL CS2 Major Copenhagen 2024 у різних регіонах триватиме до 4 березня. У другому європейському RMR, який триватиме з 19 по 22 лютого, за путівку на перший Major з CS 2 побореться ще одна українська команда - Monte.

Раніше Monte презентували нову форму з портретом Шевченка.

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