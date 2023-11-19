Шмуратко з рекордом посів восьме місце на Гран-прі з фігурного катання

Джерело - Чемпіон.

Український фігурист Іван Шмуратко на турнірі серії Гран-прі з фігурного катання посів 8-ме місце серед 12 спортсменів на етапі у фінському Еспоо, повторивши свій минулорічний результат (у французькому Анже у листопаді 2022 року).

Іван Шмуратко повторив найкращий за останні 13 років результат України на Гран-прі з фігурного катання серед чоловіків. У 2010 році 8-м на Гран-прі Франції став Антон Ковалевський.

Фігурне катання. Етап Гран-прі

Еспоо (Фінляндія), 17-18 листопада. Чоловіки