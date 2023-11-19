Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Вчора 07:31 1470
Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса
Сьогодні 09:57 142
Вікторія зіграє з Інгульцем: розклад матчів Першої ліги на 19 листопада
Сьогодні 09:11 146
Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232
Сьогодні 08:08 183
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:43 1202
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 22:14 305190
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Вчора 19:53 592
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:50 866 1
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Вчора 17:23 2363
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 17:11 82965
Прямі трансляції

Шмуратко з рекордом посів восьме місце на Гран-прі з фігурного катання

Сьогодні 08:55 269 0
Шмуратко з рекордом посів восьме місце на Гран-прі з фігурного катання
#Іван Шмуратко

Джерело - Чемпіон.

Український фігурист Іван Шмуратко на турнірі серії Гран-прі з фігурного катання посів 8-ме місце серед 12 спортсменів на етапі у фінському Еспоо, повторивши свій минулорічний результат (у французькому Анже у листопаді 2022 року).

Іван Шмуратко повторив найкращий за останні 13 років результат України на Гран-прі з фігурного катання серед чоловіків. У 2010 році 8-м на Гран-прі Франції став Антон Ковалевський.

Фігурне катання. Етап Гран-прі
Еспоо (Фінляндія), 17-18 листопада. Чоловіки
  • 1. Као Міура (Японія) 274.56 бала
  • 2. Шун Сато (Японія) 273.34
  • 3. Кевін Еймоз (Франція) 250.03
  • ...
  • 8. Іван Шмуратко (Україна) 200.67
Коментарі ()
Популярне зараз
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 305190
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38297
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 35274
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії 8335
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 3328
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82965
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16940
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10681
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330014 9
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36781
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109688 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 143381