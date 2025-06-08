Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал націлився на трансфер голкіпера Челсі

Олександр Булава — 8 червня 2025, 00:07
Арсенал націлився на трансфер голкіпера Челсі
Кепа Аррісабалага
Getty Images

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага, який у минулому сезоні виступав за Борнмут на правах оренди, може перейти в лондонський Арсенал.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Каноніри" найближчим часом закриють трансфер гравця. Лондонський клуб активує клаусулу воротаря в розмірі 5 мільйонів фунтів.

30-річний іспанець також погодив з Арсеналом умови довгострокового контракту та погодився стати дублером іншого іспанського воротаря Давіда Раї.

У минулому сезоні Кепа зіграв 35 матчів за Борнмут у всіх турнірах, пропустивши в них 43 голи, дев’ять зустрічей відіграв на "нуль".

Раніше повідомлялось, що нападник РБ Лейпцига погодив контракт з Арсеналом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Футбольні трансфери Челсі Арсенал Лондон Кепа Аррісабалага

Чемпіонат Англії, АПЛ

Ліверпуль підписав голкіпера Академії Пушкаша
У Манчестер Юнайтед визначились з майбутнім Гарначо
Ліверпуль готовий побити трансферний рекорд АПЛ заради підписання Вірца
Манчестер Юнайтед покращив свою пропозицію Брентфорду щодо Мбемо
Екстренер Шахтаря відмовився від роботи у Тоттенгемі

Останні новини