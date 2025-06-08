Арсенал націлився на трансфер голкіпера Челсі

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага, який у минулому сезоні виступав за Борнмут на правах оренди, може перейти в лондонський Арсенал.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Каноніри" найближчим часом закриють трансфер гравця. Лондонський клуб активує клаусулу воротаря в розмірі 5 мільйонів фунтів.

30-річний іспанець також погодив з Арсеналом умови довгострокового контракту та погодився стати дублером іншого іспанського воротаря Давіда Раї.

У минулому сезоні Кепа зіграв 35 матчів за Борнмут у всіх турнірах, пропустивши в них 43 голи, дев’ять зустрічей відіграв на "нуль".

Раніше повідомлялось, що нападник РБ Лейпцига погодив контракт з Арсеналом.