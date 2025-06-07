Визначилися переможці чоловічого парного розряду Ролан Гаррос

Чоловічий дует Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) виграв парні змагання на Ролан Гаррос. У вирішальному матчі вони перемогли британців Джо Солсбері і Ніла Скупскі.

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:7(5), 7:5.

За гру Гранольєрс і Себальос 6 разів подали навиліт, зробили 1 подвійну помилки та зробили 5 брейків. Їхні суперники виконали 3 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Фінал чоловічого парного розряду, 7 червня

Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) – Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) 6:0, 6:7(5), 7:5

Це перший титул іспано-аргентинської пари на турнірах Grand Slam у чотирьох спільно зіграних фіналах. Загалом Гранольєрс має на своєму рахунку 6 вирішальних матчів на мейджорах.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді Ролан Гаррос тріумфувала американка Коко Гофф, яка у фіналі здолала лідерку світового рейтингу білоруску Аріну Сабалєнку.