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Визначилися переможці чоловічого парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 7 червня 2025, 23:39
Визначилися переможці чоловічого парного розряду Ролан Гаррос
Марсель Гранольєрс і Орасіо Себальос
Getty images

Чоловічий дует Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) виграв парні змагання на Ролан Гаррос. У вирішальному матчі вони перемогли британців Джо Солсбері і Ніла Скупскі.

Матч тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:7(5), 7:5.

За гру Гранольєрс і Себальос 6 разів подали навиліт, зробили 1 подвійну помилки та зробили 5 брейків. Їхні суперники виконали 3 ейси, зробили 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: 28,176,000
Фінал чоловічого парного розряду, 7 червня

Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) – Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія) 6:0, 6:7(5), 7:5

Це перший титул іспано-аргентинської пари на турнірах Grand Slam у чотирьох спільно зіграних фіналах. Загалом Гранольєрс має на своєму рахунку 6 вирішальних матчів на мейджорах.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді Ролан Гаррос тріумфувала американка Коко Гофф, яка у фіналі здолала лідерку світового рейтингу білоруску Аріну Сабалєнку.

Grand Slam парний розряд Ролан Гаррос 2025 Орасіо Себальос Марсель Гранольєрс

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