Збірна України оголосила заявку на матч проти Канади

Збірна України оголосила заявку з 25 гравців на товариський матч проти Канади на турнірі в Торонто.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Так, у список потрапили усі доступні футболісти, окрім Владислава Дубінчака, який раніше захворів на вітрянку.

Заявка збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю Колумбус, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).

УАФ

Стартовий свисток першого матчу товариського Canadian Shield пролунає о 22:30 за київським часом.

Раніше головний тренер Канади Джессі Марш висловився про ставлення президента США до України.