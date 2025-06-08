Сабалєнка – про поразку в фіналі Ролан Гаррос: Гофф просто більше бігала, ніж я

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка (1) після поразки у фіналі Ролан Гаррос проти американки Коко Гофф (2) відзначилася дивними висловлюваннями в бік своєї суперниці.

Інтерв'ю тенісистки наводить портал Punto de Break.

Спочатку "нейтралка" покритикувала себе.

" Мушу сказати, що перші два тижні я грала дуже важкі матчі проти дійсно неймовірних тенісисток. Я точно грала на вищому рівні, ніж у фіналі. Чесно кажучи, це був найгірший теніс, який я грала за останні, не знаю, скільки місяців. Мені не було б шкода грати так, скажімо, в четвертому колі або чвертьфіналі, але в фіналі турніру Grand Slam це трохи… неправильно".

Потім Сабалєнка заявила, що Гофф перемогла тому, що бігала більше за неї.

"Як вона ускладнила мені гру? Бігаючи і граючи ободом ракетки ці високі м’ячі. Вона дуже добре рухалася. У цих складних умовах я не могла діяти варіативно. Іноді здавалося, що вона відбиває м’яч вже самим ободом, і він якимось чарівним чином приземляється на корт. Вона перемогла мене психологічно? Я вважаю, що ментально немає людини сильнішої за мене. У цих умовах вона просто перебігала мене. Я не могла грати варіативно, не могла йти до сітки. Людина просто більше бігала, ніж я".

Зрештою, білоруска заявила, що програла виключно через свої помилки.

" Думаю, що за рахунку 4:1 у першому сеті вітер став сильнішим. Я робила невимушені помилки, мені потрібно переглянути статистику. Але я думаю, що вона виграла матч не тому, що грала неймовірно, а тому, що я зробила всі ці помилки на легких м’ячах".

Визнати причиною поразки правильно вибрану суперницею тактику Сабалєнка не змогла.

Нагадаємо, що Коко Гофф стала чемпіонкою Ролан Гаррос у жіночому одиночному розряді, перемігши в трьох сетах Аріну Сабалєнку.