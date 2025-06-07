Ітаума домовляється про бій з Вайтом

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (12-0, 10 KO) наступний бій може провести проти земляка Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Переговори перебувають на завершальній стадії. Сам поєдинок має відбутись 16 серпня в Ер-Ріяді.

Раніше була інформація, що Ітаума наступний бій проведе 19 липня в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, у травні Мозес брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. У березні його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця, а нещодавно він відмовився від зустрічі з українцем Владиславом Сіренком.