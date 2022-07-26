Галичанка виступатиме у чемпіонаті Польщі в наступному сезоні

Польський чемпіонат розширили до 10 команд

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонки України з гандболу Галичанка будуть грати у чемпіонаті Польщі сезону-2022/23.

Про це повідомляє PGNiG Superliga Kobiet.

Наступний сезон український клуб проведе у польській лізі, яка розширила чемпіонат у топдивізіоні з 8 до 10 команд.