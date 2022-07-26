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Галичанка виступатиме у чемпіонаті Польщі в наступному сезоні

Сьогодні 16:35 261 0
Польський чемпіонат розширили до 10 команд
Галичанка виступатиме у чемпіонаті Польщі в наступному сезоні
#Галичанка

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонки України з гандболу Галичанка будуть грати у чемпіонаті Польщі сезону-2022/23.

Про це повідомляє PGNiG Superliga Kobiet.

Наступний сезон український клуб проведе у польській лізі, яка розширила чемпіонат у топдивізіоні з 8 до 10 команд.

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