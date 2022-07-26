Галичанка виступатиме у чемпіонаті Польщі в наступному сезоні

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонки України з гандболу Галичанка будуть грати у чемпіонаті Польщі сезону-2022/23.
Про це повідомляє PGNiG Superliga Kobiet.
Наступний сезон український клуб проведе у польській лізі, яка розширила чемпіонат у топдивізіоні з 8 до 10 команд.
PGNiG Superliga Kobiet powiększona do 10 zespołów ❗️— PGNiG Superliga Kobiet (@SLkobiet) July 26, 2022
Do rozgrywek od najbliższego sezonu dołączą:
➡️ HC Galychanka
➡️ KPR Ruch Chorzów@SPORT_GOV_PL @handballpolska pic.twitter.com/1YdjRmweZT