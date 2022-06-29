У Кропивницькому бейсболісти за підтримки FAVBET зібрали 10 000 гривень для ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Під час навчально-тренувального семінару з бейсболу, що відбувся 18-19 червня у Кропивницькому, спортсмени Києва та Кропивницького зібрали 10 000 гривень для потреб української армії. Захід було проведено за підтримки компанії FAVBET.

Практичну частину семінару провели у вигляді міні-турніру "Кубок Favbet". У турнірі взяли участь чотири команди, три з Кропивницького: "Uranium", "Stars", "Месники" (останні дві – мікс гравців "BioTexCom-КНТУ" і "BioTexCom-СДЮШОР" та кадетських команд), та збірна Києва.

У матчі за бронзові нагороди "Uranium" перемогли киян з рахунком 13:2.

Фінальний поєдинок подарував напружену та захоплюючу боротьбу абсолютно рівних суперників. Матч закінчився з рахунком 4:3 на користь "Месників".

Зібрані спортсменами під час семінару кошти будуть передані одному з підрозділів Збройних Сил України.

FAVBET продовжує проводити благодійні заходи задля допомоги армії та тим, хто цього потребує.