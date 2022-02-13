Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 лютого, командними змаганнями завершився Кубок світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, який відбувався у Сочі.
Збірна Україну представляли: Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Ян Сич та Нікіта Кошман
Українці завоювали срібло, програвши у фіналі росіянам. Бронзу на свій рахунок записали представники Кореї.
У чвертьфіналі наші шпажисти здолали японських спортсменів, а на шляху до фіналу перемогли венесуельців.
Нагадаємо, Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри.