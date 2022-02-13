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Збірна України здобула срібло на Кубку світу в Росії

Сьогодні 20:50 186 0
У фіналі українці поступилися росіянам
Збірна України здобула срібло на Кубку світу в Росії
#Кошман, #Рейзлін, #Збірна України з фехтування, #Свічкар, #Сич, #Кубок світу з фехтування

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, командними змаганнями завершився Кубок світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, який відбувався у Сочі.

Збірна Україну представляли: Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Ян Сич та Нікіта Кошман

Українці завоювали срібло, програвши у фіналі росіянам. Бронзу на свій рахунок записали представники Кореї.

У чвертьфіналі наші шпажисти здолали японських спортсменів, а на шляху до фіналу перемогли венесуельців.

Нагадаємо, Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри.

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