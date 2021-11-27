Легенда здалася

Джерело - Чемпіон.

27 листопада в Сиктивкарі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств AMC Fight Nights 106.

Відомий російський боєць MMA Александр Ємельяненко несподівано програв бразильцеві Марсіо Сантосу. Ємельяненко погодився вийти на поєдинок на короткому повідомленні, за 9 днів до проведення шоу.

Бій завершився у першому раунді після чотирьох хвилин. Сантос провів задушливий прийом у партері, і Ємельяненко здався.

Ємельяненко (28-9-1) зазнав 9-ї поразки у кар'єрі. Марсіо Сантос (17-6-1) здобув 17-ту перемогу.