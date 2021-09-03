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Магучіх виграла етап Діамантової ліги

Вчора 22:54 348 0
Українка подолала планку висотою стрибнула на 2.02 м
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
#Магучіх

Джерело - Чемпіон.

На етапі Діамантової ліги в Брюсселі українка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту.

Магучіх стрибнула на 2.02 м. Далі Ярослава спробувала взяти висоту на 2.04 м, але її не подолала, проте і стрибка на 2.02 м вистачило для перемоги. Другою стала Ласіцкене, Макдермотт - 3-тя.

У цій дисципліні виступали ще дві українки. Юлія Левченко не подолала позначку в 1.92 м та посіла восьме місце.Ірина Геращенко, яка не взяла висоту 1.95 м, посіла четверте місце.

Нагадаємо, Геращенко стала третьою на етапі Діамантової ліги у Парижі.

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