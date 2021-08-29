Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня

Джерело - Чемпіон.
29 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 20 представників України в індивідуальних видах.
Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.
Фехтування
02:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - Італія
03:30 - командні змагання, жінки, попередній етап: Україна - Гонконг
04:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - Велика Британія
05:30 - командні змагання, жінки, попередній етап: Україна - Італія
06:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - РПК
07:30 - командні змагання, жінки, попередній етап: Україна - США
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Тріатлон
02:31 - особисті змагання, жінки, фінал, клас PTS5: Колпакчи Аліса
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Плавання
03:00 - особисті змагання, вільним стилем на 400 м, чоловіки, клас S7: Трусов Андрій
03:19 - особисті змагання, брасом на 100 м, чоловіки, клас SВ14: Крайник Василь
03:33 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, чоловіки, клас S9: Божинський Юрій
03:41 - особисті змагання, на спині на 50 м, чоловіки, клас S3: Паламарчук Сергій, Остапченко Денис
04:00 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, чоловіки, клас S13: Вірченко Олексій, Веракса Максим, Яременко Ілля
04:19 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, жінки, клас S13: Стеценко Анна
04:34 - особисті змагання, вільним стилем на 200 м, чоловіки, клас S2: Бондаренко Роман, Панібратець Євген
13:18 - особисті змагання, вільним стилем на 50 м, жінки, фінал, клас S11: Піддубна Марина
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Легка атлетика
03:30 - особисті змагання, стрибки у довжину, фінал, Т12: Зубковська Оксана
13:00 - особисті змагання, штовхання ядра, жінки, клас F20: Шпачинська Вікторія, Мисник Анастасія
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Веслування
04:30 - командні змагання, четвірка, клас PR3Mix4х: Україна
04:50 - особисті змагання, одиночна, жінки, фінал, PR1M1, клас PR1: Шеремет Анна
05:10 - особисті змагання, одиночна, чоловіки, фінал, PR1M1, клас PR1: Полянський Роман
05:30 - командні змагання, змішаний, фінал, PR2Mix2х: Україна
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Дзюдо
04:30 - особисті змагання, до 90 кг, чоловіки, 1/4 фіналу: Назаренко Олександр
04:30 - особисті змагання, до 70 кг, жінки, 1/4 фіналу: Гарник Анастасія - Карімова Дурсадаф (Азербайджан)
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Голбол
07:15 - командні змагання, група В: Україна - Бельгія