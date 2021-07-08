Українець здобув бронзову нагороду на Чемпіонаті Світу в екзотичному виді спорту

Закарпатець подолав за одну годину 42 хвилини і 2 секунди

Джерело - Чемпіон.

18-річний ексмукачівець Олександр Бобуський виборов бронзову медаль в змаганнях юніорів на ICF Canoe Ocean Racing World Championships 2021, який проходить в Атлантичному океані на іспанському острові Лансароте.

Про це повідомляє mukachevo.net.

27-кілометрову дистанцію закарпатець подолав за одну годину 42 хвилини і 2 секунди, поступившись срібному призерові південноафриканцю Джосуа Сміту лише кількома секундами.

Чемпіоном в класі SS1 JUNIOR став португалець Бернардо Перейра – одноклубник Олександра по клубу Naval da Calheta (тренер Магно Карейра).

Зазначимо, що Олександр Бобуський походить із спортивної мукачівської родини. Його батьки в юнацькі роки були чемпіонами України зі спортивного орієнтування та чемпіонами СРСP зі спортивного туризму.