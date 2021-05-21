Двоє українців вийшли у фінал чемпіонату Європи з карате

Джерело - Чемпіон.

У Хорватії відбувається чемпіонат Європи з карате.

Уркаїнець Станіслав Горуна, який виступає у вазі до 75 кг, в півфіналі переміг хорвата Еенесу Гарібовіча (1:0). У фіналі Станіслав зустрінеться з азербайджанським каратистом Рафаелем Агаєвим.

Аніта Серьогіна вийшла у фінал вагової категорії до 61 кг, де зустрінеться з Йованна Прековіч з Сербії.

Своєю чергою чоловіча команда Національної збірної України з карате буде змагатися за бронзові нагороди.

Раніше, Терлюга поступилася у третьому раунді чемпіонату Європи.