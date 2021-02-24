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Колишній українець Олійник виключений з рейтингу UFC

Сьогодні 06:10 1484 0
43-річний боєць технічним нокаутом програв американцеві
Колишній українець Олійник виключений з рейтингу UFC
#Олійник

Джерело - sport.ua.

Російський боєць Олексій Олійник виключений з рейтингу найкращих бійців UFC.

Про це повідомляє пресслужба організації.

43-річний Олійник 20 лютого технічним нокаутом програв американцеві Крісу Докосу, і це його друга поразка поспіль.

В оновленій версії рейтингу UFC американець піднявся на 10-те місце, а росіянин опинився поза списком ТОП-10.

Колишній українець Олексій Олійник народився в Харкові, але у 2014 році прийняв рішення стати росіянином. Тепер йому заборонений в'їзд в Україну. Він провів у ММА 75 поєдинків: здобув 59 перемог і зазнав 15 поразок, один раз бій завершився внічию.

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