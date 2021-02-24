Джерело - sport.ua.
Російський боєць Олексій Олійник виключений з рейтингу найкращих бійців UFC.
Про це повідомляє пресслужба організації.
43-річний Олійник 20 лютого технічним нокаутом програв американцеві Крісу Докосу, і це його друга поразка поспіль.
В оновленій версії рейтингу UFC американець піднявся на 10-те місце, а росіянин опинився поза списком ТОП-10.
Колишній українець Олексій Олійник народився в Харкові, але у 2014 році прийняв рішення стати росіянином. Тепер йому заборонений в'їзд в Україну. Він провів у ММА 75 поєдинків: здобув 59 перемог і зазнав 15 поразок, один раз бій завершився внічию.