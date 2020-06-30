Тренер Нурмагомедова: Реванш с Мак-Грегором принесе нам гігантські доходи

Хав'єр Мендес прокоментував можливий бій Нурмагомедов - Мак-Грегор

Чемпіона UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може не погодитися на реванш із Конором Мак-Грегором.

Про це розповів тренер росіянина Хав'єр Мендес.

"Коли говорять про Мак-Грегора, то відразу згадують і про Хабіба. Жоден боєць не хоче програти так, як Конор програв моєму підопічному. Мені, звичайно, не подобається поведінка Мак-Грегора, то, що він говорить про релігію, про сім'ю, про країну. цього робити не варто.

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Реванш Хабіба з Конором? Цей бій може принести нам гігантські доходи від платних трансляцій, все будуть це дивитися. Конор, напевно, і правда хоче реваншу, але Хабіб може не піти на це. Нурмагомедов не зацікавлений в грошах, йому потрібно спадщина", - відзначив Мендес.

Нагадаємо, що поєдинок між бійцями відбувся в жовтні 2018 року і завершився перемогою росіянина задушливим прийомом.

Раніше, Фергюсон викликав на бій Мак-Грегора.