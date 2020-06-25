 Менеджер Нурмагомедова: Мак-Грегор не отримає реваншу з Хабібом | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України
Вчора 22:10 3693 1
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Сьогодні 12:01 1463
Лідер збірної України заразився коронавірусом
Сьогодні 09:11 1514
Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо
Сьогодні 08:08 3199
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Сьогодні 07:34 5655
Інгулець переміг Гірник-Спорт у 20 турі Першої ліги
Вчора 17:51 2093
Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент
Вчора 17:15 2188 1
Каштру підшукав заміну своєму асистенту
Вчора 16:45 2060
Тайсон: Не можу стверджувати, що Тете буде новим Дугласом Костою
Вчора 16:13 2389
Український футбольний клуб Другої ліги припинить своє існування
Вчора 14:09 4654
Блоги
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:01 1463
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:54 543
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:34 5655
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився Valeriy Ruchka
Вчора 18:01 741
Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 17:02 1535
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Бокс Стала відома нова дата бою Вайт - Повєткін 34
14:55 Хокей Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ 254
14:40 Бокс Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником 389
14:25 ММА Менеджер Нурмагомедова: Мак-Грегор не отримає реваншу з Хабібом 384
14:09 Бокс Друга допінг-проба Беспутіна виявилася позитивною 1212
13:51 Футбол Фонсека назвав найкращого нападника, якого він тренував 1294
13:33 Бокс Ф'юрі: Вайлдера не можна списувати, він ще себе покаже 818
13:15 Футбол Вербич, Русин і Шабанов можуть пропустити матч з Шахтарем 1008
12:59 Бокс Мартінес розповів про можливий поєдинок з Далакяном 1076
12:41 Футбол Рома - Сампдорія 2:1. Огляд матчу 823
12:25 Інше Збірна України розгромила Будівельник у контрольному матчі 992
12:09 Футбол На міні-футбольному полі ОСК Металіст помер 25-річний громадянин Іраку 1039
12:01 Блог Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум 1463
11:51 Теніс Матч Кубка Девіса Ізраїль - Україна не відбудеться в 2020 році 1130
11:33 Футбол Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла 1:1. Огляд матчу 911
11:15 Футбол Ліверпуль - Крістал Пелес 4:0. Огляд матчу 1245
10:57 Бокс Стівенсон: Бій з Ломаченком вийде дуже цікавим 1526
10:41 Футбол Манчестер Юнайтед - Шеффілд Юнайтед 3:0. Огляд матчу 1100
10:25 Бокс Президент WBC: Ф'юрі зустрінеться з Вайтом після третього бою з Вайлдером 1448
10:10 Футбол Інтер - Сассуоло 3:3. Огляд матчу 1026
09:55 Бокс Дерев'янченко може провести бій з Альваресом 1381
09:40 Футбол Аталанта - Лаціо 3:2. Огляд матчу 1769
09:25 Футбол Маліновський став найкращим у складі Аталанти в матчі з Лаціо 1654
09:11 Баскетбол Лідер збірної України заразився коронавірусом 1514
08:55 Футбол Худжамов: Фантастичний випадок в нашому футболі, так довірити молодому 1802

Менеджер Нурмагомедова: Мак-Грегор не отримає реваншу з Хабібом

Сьогодні 14:25 384 0
Ірландець повинен заслужити право на титульний бій
Менеджер Нурмагомедова: Мак-Грегор не отримає реваншу з Хабібом
#Хабіб

Джерело - tass.ru.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не збирається давати реванш ірландцеві Конору Мак-Грегору.

Про це заявив менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз.

"Конор часто говорить про реванш, але Хабіб не дасть йому його. Мак-Грегор повинен сидіти і чекати свого шансу.

Йому потрібно виграти мінімум три бої. Одним з перших його суперників повинен стати Іслам Махачев", - сказав Абдель-Азіз.

Нагадаємо, що поєдинок між бійцями відбувся в жовтні 2018 року і завершився перемогою росіянина задушливим прийомом.

Раніше, Фергюсон викликав на бій Мак-Грегора.

Коментарі ()