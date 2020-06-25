Менеджер Нурмагомедова: Мак-Грегор не отримає реваншу з Хабібом

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не збирається давати реванш ірландцеві Конору Мак-Грегору.

Про це заявив менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз.

"Конор часто говорить про реванш, але Хабіб не дасть йому його. Мак-Грегор повинен сидіти і чекати свого шансу.

Йому потрібно виграти мінімум три бої. Одним з перших його суперників повинен стати Іслам Махачев", - сказав Абдель-Азіз.