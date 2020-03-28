Українську Суперлігу можуть розширити до 10 команд

Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник

Джерело - Федерація волейболу України.

Через завершення чемпіонату України з волейболу без розподілу місць, жіноча і чоловіча Суперліги можуть бути розширені до 10 команд.

Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Хочу заспокоїти керівництво команд-аутсайдерів: зараз мова про їх можливе пониження в класі не йде. Адже на наступному засіданні виконкому ФВУ буде стояти питання про збільшення представництва в чоловічій і жіночій Суперлізі з наступного сезону до 10 учасників", - сказав Мельник.