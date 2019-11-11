НОК вручив нагороди найкращим спортсменам місяців у родинному колі

Лауреати серпня та жовтня стали Білодід і Бех-Романчук

Джерело - НОК України.

В Олімпійському домі відбулося традиційне вшанування найкращих спортсменів та тренерів серпня та жовтня.

Про це повідомляє сайт НОК України.

Ними стали дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід та її наставники-батьки Світлана Кузнецова, Геннадій Білодід й віцечемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук та її особистий тренер Вадим Крушинський.

Сергій Бубка висловив щирі слова вдячності Федерації дзюдо України та Федерації легкої атлетики України.

Зі свого боку, лауреати спортивних місяців висловили слова вдячності Олімпійському комітету на чолі з Сергієм Бубкою за високу оцінку їхньої роботи, висловивши готовність до продовження ефективної підготовки до олімпійського Токіо-2020.

Раніше, Бех-Романчук вирвала срібну медаль на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Білодід виграла золото на турнірі Grand Slam.