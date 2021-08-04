Токіо-2020. Усі переможці дванадцятого змагального дня - 4 серпня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився дванадцятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 17 комплектів медалей.

У скейтбордингу серед жінок тріумфували японці. Золоту медаль здобула Сакура Йосодзумі. Другою була його співвітчизниця Кокона Хіракі.

У бігу на 400 метрів з бар'єрами брали участь українки - Анна Рижикова посіла 5-е місце, Вікторія Ткачук - 6-е. От перемогли американки - Сідні Маклафлін стала першою зі світовим рекордом, Далайла Мухаммад - другою.

У боксі у ваговій категорії до 81 кг кубинець Арлен Лопес у фіналі переміг британця Бенджаміна Віттекера.

У вітрильному спорті в 470 змагання проводили чоловіки і жінки. У чоловіків золоті медалі здобули австралійці, у жінок - британки.

Чоловіку гонку переслідування у велотреку виграли італійці.

У вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг японка Кавай Юкако святкувала перемогу. У цій дисципліні українка Ірина Коляденко здобула бронзу.

У греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг іранець Мохаммад Реза Гераї здобув золоту медаль, перемігши українця Парвіза Насібова.

У ваговій категорії до 87 кг тріумфував українець Жан Беленюк.

У бігу на 800 метрів відмінно виступили кенійські легкоатлети - Еммануель Корір та Фергюсон Черуйот Ротіч здобули золоту та срібну медалі.

У бігу на 200 метрів перше місце посів канадець Андре де Грассе. У метанні молота першим став Войцех Новіцький (Польща).

У бігу на 3000 метрів з перешкодами перемогла Перут Чемутай (Уганда).

У кінному спорті у чоловічому конкурі перемогу святкував британець Бен Маєр.

В артистичному плаванні переміг дует з РОК.

У важкій атлетиці у категорії понад 109 кг неймовірний результат продемонстрував грузин Лаша Талахадзе. Він виграв змагання з трьома світовими рекордами.