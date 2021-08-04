Юрійчук: Десь пощастило з жеребкуванням

Українка Юлія Юрійчук у півфіналі веслування на каное на Олімпіаді у Токіо бажає покращити свій результат.

Про це заявила сама спортсменка.

"Десь пощастило з жеребкуванням. Це моя перша олімпійська дистанція на 500 метрів. Сьогодні два по 500 метрів, завтра буде краще.

Дуже жарко, вода дуже нагрілася. Добре, що змагальний день є коротким.

Обов'язково з рідними і близькими проведу розмову. Це добавить мені сил на завтра. І сама обдумаю завтрашній день", - заявила Четверікова.