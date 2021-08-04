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Ткачук: Я припустилася кількох помилок

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Ткачук: Я припустилася кількох помилок
#Ткачук, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук задоволена показаним найкращим своїм результатом у фіналі Олімпійських іграх у бігу з 400 метрів з бар'єрами.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я задоволена своїм досягненням - найкращим результатом у кар'єрі. Ще більше задоволена, що відчуваю резерв у собі, який дозволить покращити цей результат. Я в шоці від результату трійки найкращих. Я припустилася кількох помилок. Довелося додавати кроки у ритмі", - зазначила Ткачук.

Раніше, Рижикова фінішувала п'ятою, Ткачук - шостою у фіналі Олімпіади.

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