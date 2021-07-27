Українець поділився враженнями від здобуття олімпійської медалі

Українець Олег Омельчук думав, що на четвертих Олімпійських іграх буду старшим і менше хвилюватимуся через досвід, а вийшло навпаки.

Про це заявив сам спортсмен.

"У мене, чесно кажучи, вже спокій на душі й на серці. Найгірше психологічно в нашому виді спорту - це те, що думки постійно приходять. Я думав, що на четвертих Олімпійських іграх буду старшим і менше хвилюватимуся через досвід, а вийшло навпаки. Зараз уже буду розумово й морально спокійнішим. Думаю, це в подальшому буде допомагати в тому, щоб гарно виступати. У вирішальному матчі звичайно хвилювання було. Почав стрільбу нормально, а в кінці в мене не скажу, що було погано, але було багато близьких дев’яток. Але купність стрільби була нормальна. Я після того, як побачив, що ми будемо боротися за третє місце, спочатку засмутився. Але, дякувати богу, ми стали третіми. Як Олена каже, це дійсно командна медаль для нас усіх", - зазначив Омельчук.

Раніше, Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову нагороду Олімпійських ігор у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).