 Омельчук: Спочатку засмутився тим, що отримали шанс боротися за третє місце | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Омельчук: Спочатку засмутився тим, що отримали шанс боротися за третє місце

Сьогодні 13:55 349 0
Українець поділився враженнями від здобуття олімпійської медалі
Омельчук: Спочатку засмутився тим, що отримали шанс боротися за третє місце
#Омельчук

Джерело - suspilne.media.

Українець Олег Омельчук думав, що на четвертих Олімпійських іграх буду старшим і менше хвилюватимуся через досвід, а вийшло навпаки.

Про це заявив сам спортсмен.

"У мене, чесно кажучи, вже спокій на душі й на серці. Найгірше психологічно в нашому виді спорту - це те, що думки постійно приходять. Я думав, що на четвертих Олімпійських іграх буду старшим і менше хвилюватимуся через досвід, а вийшло навпаки. Зараз уже буду розумово й морально спокійнішим. Думаю, це в подальшому буде допомагати в тому, щоб гарно виступати.

У вирішальному матчі звичайно хвилювання було. Почав стрільбу нормально, а в кінці в мене не скажу, що було погано, але було багато близьких дев’яток. Але купність стрільби була нормальна. Я після того, як побачив, що ми будемо боротися за третє місце, спочатку засмутився. Але, дякувати богу, ми стали третіми. Як Олена каже, це дійсно командна медаль для нас усіх", - зазначив Омельчук.

Раніше, Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову нагороду Олімпійських ігор у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

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