Львів - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів у 23 турі Української Прем'єр-ліги приймає чернігівську Десну. Гра відбудеться в суботу, 24 квітня, о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Львів - Десна дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі львів'яни сенсаційно перемогли чернігівців на їх полі (0:1). У 22 турі Львів несподівано переміг Олександрію (3:1), а Десна зазнала поразки в гстях від Минаю (3:1). Серед тижня в пропущеному матчі 1 туру Львів на власному полі здобув важливу перемогу над Минаєм (1:0). ФК Львів набрав 21 очко в 21 матчі та посідає 10 місце в чемпіонаті. Десна знаходиться на 5 місці, набравши 36 очок.