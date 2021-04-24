 Футбол 2. Львів - Десна: дивитися онлайн матч 24.04.2021 - пряма трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Львів - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 13:44 98 0
Львів - Десна: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів у 23 турі Української Прем'єр-ліги приймає чернігівську Десну. Гра відбудеться в суботу, 24 квітня, о 19:30

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Львів - Десна дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі львів'яни сенсаційно перемогли чернігівців на їх полі (0:1). У 22 турі Львів несподівано переміг Олександрію (3:1), а Десна зазнала поразки в гстях від Минаю (3:1). Серед тижня в пропущеному матчі 1 туру Львів на власному полі здобув важливу перемогу над Минаєм (1:0). ФК Львів набрав 21 очко в 21 матчі та посідає 10 місце в чемпіонаті. Десна знаходиться на 5 місці, набравши 36 очок.

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