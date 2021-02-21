Інгулець - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Інгулець приймає Ворсклу в 15 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 21 лютого, о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інгулець - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому коіл полтавців впевнено перемогли - 2:0.

У 14 турі Інгулець в гостях програв Дніпро-1, а Ворскла поділила очки з Рухом (1:1). Ворскла - сьома в турнірній таблиці після 14 турів. Інгулець на 12 сходинці з 11 очками.