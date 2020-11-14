Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 5 турі групи А4 Ліги націй зіграє виїзний поєдинок проти збірної Німеччини.

Матч відбудеться в суботу, 14 листопада, на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Німеччина - Україна наживо дивіться на нашому сайті.

В обох команд по 6 очок напередодні очної гри, але синьо-жовті поступаються супернику в турнірній таблиці за різницею м'ячів. Лідирують іспанці, у яких 7 очок. У команди Швейцарі - 2 та остання сходинка в квартеті. У 4 турі збірна України здобула історичну перемогу над Іспанією (1:0), а Німеччина не змогла виграти у швейцарців (3:3).

В іншій грі нашої групи Швейцарія прийматиме Іспанію. Матч суперників розпочнеться паралельно з грою в Лейпцигу.