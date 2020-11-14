 Германия - Украина смотреть онлайн матч 14.11.2020 Лига наций - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Німеччина без проблем перемогла Україну в 5 турі Ліги націй
Сьогодні 23:35 75
Збірна Німеччини - збірна України 3:1. Як це було
Сьогодні 23:30 24776
Німеччина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 23:23 2697
Яремчук відкриває рахунок у грі шикарним пострілом у дев'ятку
Сьогодні 22:04 1439
Іспанія вирвала нічию в Швейцарії, Франція перемогла Португалію. Результати 5 туру Ліги націй
Сьогодні 21:45 64
Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE
Сьогодні 20:51 11098
Ягупова претендує на звання MVP ігрового дня відбору на Євробаскет-2021
Сьогодні 18:50 372
Стролл сенсаційно виграв кваліфікацію в Туреччині, Мерседес поза ТОП-5
Сьогодні 18:10 374
УЄФА оштрафував Динамо за недотримання протиепідемічних заходів уболівальниками на матчі ЛЧ
Сьогодні 17:09 806 2
Команди живуть дуже ізольовано - Григорій Палій про матчі кваліфікації чемпіонату Європи
Сьогодні 14:38 575
Блоги
Німеччина зрівнює рахунок після обрізки Зінченка
Німеччина зрівнює рахунок після обрізки Зінченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:15 700
Яремчук відкриває рахунок у грі шикарним пострілом у дев'ятку
Яремчук відкриває рахунок у грі шикарним пострілом у дев'ятку Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:04 1423
Монзуль вилучила гравця збірної Сан-Марино в матчі Ліги націй
Монзуль вилучила гравця збірної Сан-Марино в матчі Ліги націй Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:02 835
Варто згадати. Шалена гармата Назаренка збірній Німеччини
Варто згадати. Шалена гармата Назаренка збірній Німеччини Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:11 492
Блискавка! Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Німеччини
Блискавка! Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Німеччини Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:40 1079
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 5963
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика Андрій Твердохліб
Вчора 15:29 957
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
Вчора 11:11 11128
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
12.11.2020 19:11 391
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
12.11.2020 19:00 7723
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
12.11.2020 16:09 380
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
12.11.2020 15:51 1087
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.11.2020 14:07 931 1
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
12.11.2020 13:29 1014
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
11.11.2020 22:31 3596
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:35 Футбол Німеччина без проблем перемогла Україну в 5 турі Ліги націй 75
23:30 Футбол Збірна Німеччини - збірна України 3:1. Як це було 24776
23:26 Футбол Рамос встановив рекорд Європи за кількістю матчів за збірну 240
23:23 Футбол Німеччина - Україна: відео голів і огляд матчу 2697
23:10 Футбол Мальта - Андорра 3:1. Огляд матчу 237
22:52 Кіберспорт eBC Dnipro здійснило камбек та перемогло Budivelnik Gaming в товариському матчі 407
22:38 Баскетбол Хімік здобув перемогу над Одесою в Суперлізі 546
22:24 Футбол Луческу допомагає екс-гравцю збірної Румунії Лупу, який знаходиться в реанімації через коронавірус 530
22:15 Блог Німеччина зрівнює рахунок після обрізки Зінченка 702
22:07 Бокс Спенс: Кроуфорд просто поб'є Брука 973
22:04 Блог Яремчук відкриває рахунок у грі шикарним пострілом у дев'ятку 1439
21:47 Футбол Збірна України зазнала поразки від Бельгії у відборі на Євробаскет-2021 952
21:45 Футбол Іспанія вирвала нічию в Швейцарії, Франція перемогла Португалію. Результати 5 туру Ліги націй 64
21:39 Хокей Крижані Вовки - Кременчук 2:6. Огляд матчу 1141
21:25 Кіберспорт Сербська команда двічі перемогла eBC Dnipro у контрольному поєдинку 795
21:07 Футбол Кіпр здолав Люксембург, Азербайджан розписав мирову з Чорногорією. Результати 5 туру Ліги націй 189
20:51 Пряма трансляція Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE 11098
20:50 Кіберспорт Ternopil Gaming здобув першу перемогу в чемпіонаті України, вигравши у Lviv Boars 958
20:34 Футбол Забарний та Марлос у стартовому складі збірної України на матч з Німеччиною 1750
20:25 Хокей Білий Барс - Сокіл 0:3. Огляд матчу 1416
20:12 Футбол Лев оголосив заявку Німеччини на матч з Україною 1254
20:02 Блог Монзуль вилучила гравця збірної Сан-Марино в матчі Ліги націй 835
19:51 Футбол Бенефіс Монзуль у Лізі націй. Огляд матчу Сан-Маріно - Гібралтар 1797
19:45 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 46574 2
19:38 Хокей Кременчук розгромив Крижаних Вовків у 8 турі УХЛ 1814

Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Сьогодні 20:51 11098 0
Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 5 турі групи А4 Ліги націй зіграє виїзний поєдинок проти збірної Німеччини.

Матч відбудеться в суботу, 14 листопада, на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 і Україна в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Німеччина - Україна наживо дивіться на нашому сайті.

В обох команд по 6 очок напередодні очної гри, але синьо-жовті поступаються супернику в турнірній таблиці за різницею м'ячів. Лідирують іспанці, у яких 7 очок. У команди Швейцарі - 2 та остання сходинка в квартеті. У 4 турі збірна України здобула історичну перемогу над Іспанією (1:0), а Німеччина не змогла виграти у швейцарців (3:3).

В іншій грі нашої групи Швейцарія прийматиме Іспанію. Матч суперників розпочнеться паралельно з грою в Лейпцигу.

Коментарі ()