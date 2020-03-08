Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь зіграє в гостях з Дніпро-1 у 22 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у неділю, 8 березня, на Арені Дніпро. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч чемпіонату України Дніпро-1 - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті.

Маріуполь веде відчайдушну боротьбу за вихід до чемпіонської групи. За тур до фінішу 2 кола у підопічних Бабича - 25 очок. Ковалівський Колос випереджає на 1 пункт азовців і зіграє з Шахтарем. У першому колі Маріуполь здобув мінімальну перемогу - 1:0.

У 21 турі Маріуполь розгромив Ворсклу (3:0), а Дніпро-1 зазнав нищівної поразки в грі з Шахтарем (4:1).

Нагадаємо, у грі Маріуполь - Ворскла арбітр матчу Дердо показав жовту картку хавбеку полтавців Кані за фол, якого насправді не було.