Маріуполь розібрався з Ворсклою у 21 турі УПЛ

Маріуполь наблизився до ТОП-6 команд у турнірній таблиці чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги Маріуполь приймав Ворсклу.

Господарі поля завдяки голам Дмитра Мішньова, Дмитра Топалова та Сергія Чоботенка змогли здобути перемогу у матчі з рахунком 3:0.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

21 тур, 4 березня

Маріуполь – Ворскла 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Мішньов (пен), 2:0 – 47 Топалов, 3:0 - 80 Чоботенко

Маріуполь: Євген Гальчук, Сергій Чоботенко, Дмитро Топалов (В'ячеслав Танковський 76), Павло Полегенько, Дмитро Мішнев, Сергій Яворський, Назарій Муравський, Максим Чех, Данило Ігнатенко, Віктор Корнієнко, Андрій Кулаков (Руслан Фомін 65)

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Луїс Густаво Пальярес, Едін Шехіч, Владислав Кулач (Артур Батіста де Соуза 57), Руслан Степанюк (Денис Васін 46), Володимир Чеснаков, Вадим Сапай (Павло Ребенок 46), Давид Пуцлін, Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайе

Попередження: Дмитро Мішнев 35, Назарій Муравський 77, 90+3 - Пап-Альюне Ндіайе 55, Денис Васін 70, Ібрахім Кані 76

Вилученя: Назарій Муравський 90+3

Нагадаємо, Динамо у більшості переграло Колос у 21 турі УПЛ.