Визначені перші пари плей-оф НХЛ

Макдевід набрав 100 очок

Джерело - Чемпіон.

За підсумками ігрового дня в НХЛ в плей-оф вийшов Нашвілл, який обіграв Кароліну.

Хижаки стали 15-м учасником пострегулярного чемпіонату. Це визначило пари плей-оф першого раунду в Центральному дивізіоні: Кароліна - Нашвілл, Флорида - Тампа-Бей.

В НХЛ залишилося визначити останнього учасника плей-оф в Канадському дивізіоні.

Серед інших подій ігрового дня відзначимо форварда Едмонтона Коннора Макдевіда, який зумів дістатися до позначки в 100 очок, незважаючи на скорочений чемпіонат.

Сьогодні гравець набрав 4 пункти і став 9-м хокеїстом в історії Ліги, якому знадобилося всього 53 матчі, щоб взяти позначку в 100 очок в сезоні.