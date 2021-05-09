 Визначені перші пари плей-оф НХЛ - Макдевід набрав 100 очок. ВІДЕО | Хокей | Champion.com.ua
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Визначені перші пари плей-оф НХЛ

Сьогодні 11:55 149 0
Макдевід набрав 100 очок
Визначені перші пари плей-оф НХЛ
#Нашвілл, #Едмонтон, #НХЛ

Джерело - Чемпіон.

За підсумками ігрового дня в НХЛ в плей-оф вийшов Нашвілл, який обіграв Кароліну.

Хижаки стали 15-м учасником пострегулярного чемпіонату. Це визначило пари плей-оф першого раунду в Центральному дивізіоні: Кароліна - Нашвілл, Флорида - Тампа-Бей.

В НХЛ залишилося визначити останнього учасника плей-оф в Канадському дивізіоні.

Серед інших подій ігрового дня відзначимо форварда Едмонтона Коннора Макдевіда, який зумів дістатися до позначки в 100 очок, незважаючи на скорочений чемпіонат.

Сьогодні гравець набрав 4 пункти і став 9-м хокеїстом в історії Ліги, якому знадобилося всього 53 матчі, щоб взяти позначку в 100 очок в сезоні.

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