Сьогодні, 17 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.

Чехія в суху розгромила Італію закинувши супернику 8 шайб, італійці ж за три періоди не змогли відповісти ні однією шайбою. Натомість Великобританія притрималась прикладу італійців, і поступилася Фінляндії з рахунком 0:5.

Чемпіонат світу

6 тур

17 травня

Група А

Фінляндія — Великобританія 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Група Б

Чехія - Італія 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

Нагадаємо, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.

Раніше Канада знищила свого суперника, а Німеччина переграла Францію.

Джерело - Чемпіон.