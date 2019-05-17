Сьогодні, 17 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.
Чехія в суху розгромила Італію закинувши супернику 8 шайб, італійці ж за три періоди не змогли відповісти ні однією шайбою. Натомість Великобританія притрималась прикладу італійців, і поступилася Фінляндії з рахунком 0:5.
Чемпіонат світу
6 тур
17 травня
Група А
Фінляндія — Великобританія 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Група Б
Чехія - Італія 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
Нагадаємо, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.
Раніше Канада знищила свого суперника, а Німеччина переграла Францію.
Джерело - Чемпіон.