Директор медіацентру Руха звинуватив MEGOGO в маніпулюванні фактами та некоректній подачі інформації

Директор медіацентру Руха Богдан Тимовчак звинуватив медіасервіс MEGOGO в маніпулюванні фактами та некоректній подачі інформації.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

"Зустріч клубів з представниками УПЛ та Megogo дійсно була, а журналіст Михайло Співаковський помилився лиш у датах та локації. Вона відбулась не взимку, а восени 2023 року в готелі Hyatt у Києві.

Водночас решта інформації, яка прозвучала у програмі "Та То Таке", зокрема щодо озвучених цифр, близька до дійсності. Тож Megogo у цій ситуації свідомо маніпулює фактами і некоректно подає інформацію. На цій зустрічі дійсно був представник Megogo Артем Панченко і тому дивно, що зараз вони спростовують ці свої дії – це максимально некоректно. Наш клуб був на цій зустрічі, тож можу підтвердити, що саме цифри, озвучені Михайлом Співаковським, щодо витрат на технічне виробництво звучали з уст представників Megogo. Як і цифри про потенційні доходи клубів, хоча це не можна називати заробітком.

"Рух" ще влітку 2023 року казав про те, що співпраця клубів з Megogo є комерційно невигідною і ми дивувались, що частина команд погодилась на запропоновані платформою умови. Час показав, що наша позиція була правильною, а тодішня пропозиція Megogo була несправедливою по відношенню до клубів та УПЛ. Зокрема, клуби нічого не отримали від цієї співпраці окрім збитків на генерування контенту – їх банально використали. Тому прикро, що у такий важкий для України час, зокрема для вітчизняного спорту, Megogo не продемонстрував належної підтримки і навпаки ще й використовував клуби УПЛ.

У свою чергу клуби продемонстрували, що можуть об’єднатись та успішно йти своїм шляхом. Це підтверджує успішний запуск проєкту UPL.TV. Тоді як Megogo – єдина платформа, яка не долучилась до розвитку цієї ідеї. Хочеться побажати Megogo бути солідними не лише на словах, а й підтверджувати свій статус діями, бо наразі є певний дисонанс.

Ми поважаємо роботу Megogo і вони дійсно якісно працюють з європейським футболом та іншими спортивними змаганнями, які транслює ця платформа. Це класний та авторитетний бізнес в Україні, але деякі керівники Megogo компрометують діяльність компанії на ринку, та не відповідають високому статусу організації. Дивує, що до українського футболу є таке ставлення з боку Megogo. Клуби готові до співпраці, але не готові до того, що їхні інтереси будуть ігноруватись", - йдеться в заяві.