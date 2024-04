Нападник Жирони Артем Довбик зацікавив Мілан та Арсенал, які спробують його підписати у наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Екрем Конур.

Зазначається, що за українським футболістом також уважно стежать англійські Вест Гем та Ньюкасл і німецький РБ Лейпциг.

💣 #Girona 🔴🔵🇺🇦

RB Leipzig, AC Milan, Arsenal, West Ham United ve Newcastle United are monitoring the situation of Artem Dovbyk.



▫️Clubs from La Liga, Serie A and Bundesliga have been linked with the 26-year-old Ukrainian striker. https://t.co/xZxN4sNqWU pic.twitter.com/PKJiHevET1