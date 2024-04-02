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Мілан та Арсенал хочуть придбати Довбика

Сьогодні 20:30 187 0
Мілан та Арсенал хочуть придбати Довбика
#Мілан, #Арсенал Лондон, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирони Артем Довбик зацікавив Мілан та Арсенал, які спробують його підписати у наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Екрем Конур.

Зазначається, що за українським футболістом також уважно стежать англійські Вест Гем та Ньюкасл і німецький РБ Лейпциг.

У цьому сезоні Артем Довбик відіграв за Жирону 33 матчі, забив 17 голів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що успішний матч проти Бетіса дозволив українському форварду увійти в історію каталонського клубу.

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