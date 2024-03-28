Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Військовозобов’язані працівники благодійного товариства Shakhtar Social отримали бронь від мобілізації.

Про це стало відомо з наказу Міністерства молоді та спорту України про визначення цього благодійного товариства "таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

На сторінці Shakhtar Social на офіційному сайті Шахтаря зазначено, що мета товариства - популяризувати здоровий спосіб життя, формувати правильні цінності й створювати рівні можливості для всіх, хто любить футбол і займається ним.

Нагадаємо, більшість українських клубів уже отримали або планують найближчим часом отримати статус критичного важливого підприємства для функціонування економіки. Нещодавно такий статус отримав Дніпро-1.