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Вирішили не наражати вболівальників на небезпеку: клуб Першої ліги здивував рішенням не допускати фанатів

Сьогодні 18:36 134 0
Вирішили не наражати вболівальників на небезпеку: клуб Першої ліги здивував рішенням не допускати фанатів
#Чемпіонат України, Перша ліга, #СК Полтава

Джерело - СК Полтава.

Домашні матчі СК Полтава будуть проходити без уболівальників. 

Про причини такого рішення клуб повідомив на своєму офіційному сайті. 

"Навесні 2024 року чимало клубів за рішеннями обласних військових адміністрацій отримали дозволи повернути вболівальників на трибуни. Ми, як і більшість футбольних клубів, хотіли би бачити публіку на наших домашніх іграх, повернути атмосферу футбольного свята, як це було до 24 лютого 2022 року. Проте Україна має справу з підступним та непередбачуваним ворогом.

Ще свіжі в пам'яті обстріли області під час контрольного поєдинку з ФК Тростянець 19 лютого цього року. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, команди рушили до укриття, але ще не встигли дійти до безпечного місця, як почулися звуки вибухів. Також нещодавні обстріли балістичними ракетами столиці засвідчили: вибухи пролунали паралельно з оголошенням повітряної тривоги.

Щоб гарантувати вболівальникам безпеку, окремою вимогою до арени є розмежування укриттів: одне - для офіційних представників, журналістів, команд та тренерів; друге - для вболівальників, які присутні на стадіоні. Домашня арена містян має лише одне укриття. Тож керівництво клубу вирішило проводити матчі без уболівальників. Щонайменше до того моменту, поки ракети продовжують летіти у найвіддаленіші від лінії фронту міста нашої країни. 
 
Ми віримо, що Україна переможе у війні з Росією і, як до повномасштабного вторгнення, ми знову радо прийматимемо фанів на матчах СК Полтава. Поки ж матчі відбуватимуться за участі лише офіційних представників та журналістів", - йдеться в заяві полтавського клубу. 

Цікаво, що полтавська Ворскла днями навпаки заявила про дозвіл прийняти ще більшу кількість глядачів на матчі з Динамо. Зазначимо, що СК Полтава проводить свої матчі на стадіоні "Молодіжний", який розташовується на території Полтавського автоагрегатного заводу. 

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